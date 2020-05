Ecologisch beheer van kerkhoven: "Laat natuur haar gang gaan"

De begraafplaatsen zijn vaak al tientallen jaren op dezelfde manier beheerd, nooit bemest en schrale gazonnetjes met bloemen. “In Vlaams-Brabant zien we ook veel kerkhoven met die typische steentjes en tussen die steentjes groeien veel plantjes die vroeger op de akkers rondom voorkwamen. Op de akkers zijn die planten verdwenen omdat de landbouw intensiever is geworden. Daarom zien we nu in Vlaams-Brabant soorten die alleen nog op kerkhoven voorkomen. In Zoutleeuw staat bijvoorbeeld “handjesereprijs", een erg mooi plantje met paarse bloemen dat je in België bijna uitsluitend op kerkhoven tegenkomt”, zegt Annelies Jacobs.