Eerste signalisatietotems geplaatst in Leuvense binnenstad: "Onmiddellijk duidelijk wie, waar mag rijden" 

In Leuven gelden er verschillende toegangsregels voor auto’s, fietsen en motorfietsen op verschillende momenten van de dag. Om duidelijk te maken wie wanneer een voetgangerszone mag binnenrijden, plaatst Leuven zo'n 24 dynamische signalisatietotems met toegangslichten die van groen op rood kunnen springen. Zo is in één oogopslag duidelijk wie wel en wie niet mag doorrijden op welk moment van de dag. "Dankzij deze duidelijke signalisatie zal het nog aangenamer en veiliger wandelen en fietsen worden in onze stad", zegt schepen voor mobiliteit David Dessers.