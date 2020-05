8,9 procent tekort: Europese Commissie raamt gat in Belgische begroting groter dan verwacht

België en andere Europese landen moeten momenteel zwaar in het rood gaan om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Elk land geeft staatssteun aan getroffen bedrijven, betaalt tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, en ziet zijn gezondheidsuitgaven stijgen.

Bovendien dalen de inkomsten uit belastingen, en krimpt de economie. Sommige bedrijven hebben al werknemers ontslagen, waardoor de werkloosheidsuitkeringen stijgen, en de ontvangsten van de sociale zekerheid dalen.

De Commissie verwacht dat de Belgische economie met 7,2 procent zal krimpen. Voor de hele eurozone verwacht ze een daling met 7,7 procent. Volgend jaar zou er de economie dan weer 6,7 procent groeien in België (en 6,3 procent in de eurozone), maar dat is onvoldoende om het verlies van dit jaar te compenseren. Het overheidstekort in België zou dan in 2021 nog “maar” 4,2 procent bedragen.

België moet meer gaan lenen om al die extra uitgaven te betalen. Daardoor verwacht de Commissie dat de Belgische overheidsschuld dit jaar zal stijgen van 98,6 procent van het bbp naar 113,8 procent, en dat die volgend jaar weer zal dalen naar 110 procent.