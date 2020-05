Handelaars halen alles uit de kast voor Moederdag: "Extra bestelwagens en bezorgers om alles te kunnen leveren"

Ook Niko van bloemist Stuifmeel en Stamper in Korbeek-Lo heeft het druk. "Elke twee minuten komt er een bestelling binnen. Gelukkig houden onze klanten zich niet zo vast aan 10 mei als Moederdag, maar willen ze hun mama's ook vrijdag of donderdag al verrassen. Het is meer een moederdagweek geworden. Dat geeft ons meer tijd om te leveren."

Om alles vlot te doen verlopen, zorgde Stuifmeel en Stamper ervoor dat de bestellingen niet te ingewikkeld zijn. "We hebben een beperkt moederdagaanbod opgesteld waaruit mensen kunnen kiezen. Om alles op tijd geleverd te krijgen, hebben we extra bestelwagens gehuurd en extra bezorgers ingezet. Zo hebben we een aantal tijdelijk werkloze vrienden ingeschakeld als bezorgers in de vorm van flexi-jobs."