Fietser overlijdt bij ongeval met vluchtmisdrijf in Wielsbeke

Het slachtoffer reed langs de N357, een gewestweg zonder fietspaden. Plots werd hij langs achter aangereden door een auto, bestuurd door een vrouw van 25 uit Wielsbeke. De man werd met zijn fiets in de gracht gekatapulteerd. Dat vertelde een getuige. Het MUG-team uit Tielt probeerde de man te reanimeren maar hij stierf ter plaatse.

De jonge vrouw woont vlakbij de plaats van het ongeval, bij thuiskomst heeft haar moeder de politie verwittigd. Voor het parket gaat het om vluchtmisdrijf. Ze had gedronken, het alcoholpercentage was net boven de toegelaten limiet. Het parket gaat ervan uit dat ze aan het sms’en was achter het stuur. Ze is haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt.