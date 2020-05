"Iedereen snakt ernaar": vicepremier Geens (CD&V) hint naar "beperkt perspectief" voor sociaal contact   

Met twee kennissen buiten sporten op anderhalve meter, skypen en e-peritieven. Dat is zowat het enige sociaal contact dat nu toegelaten is. Een verplaatsing naar familie waarmee we niet samen wonen, ook als er afstand wordt gehouden, wordt nog niet als "essentieel" gezien.

Tot vandaag, misschien. Vanaf 9 uur zit de Veiligheidsraad opnieuw bijeen. Vooral over de opening van de winkels volgende week maandag en de timing voor de opstart van de sportcompetitie wordt er gesproken, maar er lijken steeds meer signalen dat we ook wat te horen krijgen over de versoepeling van de regels rond sociaal contact. Of toch minstens een concrete timing wanneer we die versoepeling mogen verwachten.