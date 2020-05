Gemeentebestuur Zaventem verdeelt mondmaskers in… broodzakken

Vanaf volgende week krijgen 16,000 Zaventemenaars boven de 12 jaar een bijzonder pakje in de brievenbus: een broodzak met mondmasker in. Om die maskers veilig bij iedereen te krijgen, besloot de gemeenteraad ze in een originele verpakking te stoppen. “De broodzakken kunnen tegen een stootje. Toch is het goed om geregeld je brievenbus te controleren vanaf vrijdag, zodat ze netjes blijven”, vertelt burgemeester Ingrid Holemans.