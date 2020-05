Groen voert actie tegen afbraak sorteerstraten in Borgerhout

De 4 sorteerstraatjes die worden afgebroken in Borgerhout liggen in dichtbevolkte wijken. In een sorteerstraatje kunnen de bewoners tussen de gewone huisvuilophalingen door hun afval kwijt in ondergrondse containers. "Zeker op plekken waar mensen klein wonen, zijn deze sorteerstraatjes erg nuttig", zegt districtsraadslid van Groen Pieter Vissers. "Het is dan niet altijd evident om GFT-afval een week lang te laten staan in je appartementje."

Volgens Groen kost deze afbraak ook absurd veel geld. "Dit is 240 000 euro dat ze weggooien, pure verspilling van overheidsgeld", zegt Vissers.



Groen start een petitie om de sorteerstraatjes te behouden. Om de actie kracht bij te zetten, deelden ze vanmiddag ook 48 fictieve bonnen ter waarde van 5000 euro uit in Borgerhout. "Hiermee kunnen bewoners bij het stadsbestuur deze verloren onkost terugvorderen", legt Vissers uit.