Hasseltse Quartier Bleu opent eindelijk de deuren: "Zonder feest, mét veiligheidsmaatregelen"

Daar waar er voor handelszaken licht verschijnt aan het einde van de tunnel, is het voor horeca-uitbaters nog koffiedik kijken. “Onze zaken zijn helemaal klaar voor opening”, zegt Bart Canini van de twee nieuwe restaurants Trentanove en Maison Mathis. “De terrassen zijn ruim én het is straks zelfs mogelijk om plaats te nemen óp het water. Maar alles zal straks afhangen van de capaciteit waarmee we eventueel zouden mogen openen. Als dat een kleinere bezetting betreft, betekent dat van bij aanvang een groot verlies. In dat geval zijn we gedoemd de opening uit te stellen.” Net als een aantal andere horecazaken overweegt Canini een take-way-aanbod te voorzien. “Maar dat is natuurlijk slechts een doekje voor het bloeden.”



Ongeveer 80 procent van de winkels op de site gaan maandag open. “Door logistieke problemen in navolging van Covid-19 is het nog even wachten op de opening van bijvoorbeeld de h&m en Sports Direct”, legt Philippe Onclin uit. “In de week van 18 mei verwachten we dat elke handelszaak mee aan boord is”. Of het straks een overrompeling wordt, valt moeilijk in te schatten. "Maar veel Hasselaren zijn ongetwijfeld nieuwsgierig naar hun nieuwe wijk", besluit Onclin. “De Quartier Bleu is geen shoppingcentrum, maar een open winkelstraat met hoge gevels en een groene omgeving aan het water. De setting leent zich goed om de noodgedwongen coronaperikelen verantwoord door te komen."