Herentals maakt woonerf van winkelgebied

De handelaarsvereniging Handelshart Herentals is klaar voor de heropening van de winkels. Ze heeft via een groepsaankoop onder andere mondmaskers en ontsmettingsmiddel gekocht voor het winkelpersoneel, en er zijn ook kleurrijke vloerstickers aangekocht om aan te duiden dat je voldoende afstand moet nemen.

Ook het stadsbestuur neemt maatregelen om het winkelen veilig te laten verlopen. Het winkelgebied wordt een woonerf. Dat wil zeggen dat de voetgangers ook op de straat mogen wandelen, zodat er meer ruimte is. Auto's blijven welkom in de winkelstraten maar ze mogen maximum 20 kilometer per uur rijden. Enkele straten worden enkelrichting voor de auto's en er komen ook extra fietsenstallingen om het fietsen aan te moedigen. Het gratis parkeerkwartiertje wordt ook tijdelijk uitgebreid naar een uur.



"We gaan ook proberen om de shoppers wat meer gespreid te laten komen", zegt Tony Van Orshaegen van Handelshart Herentals. "We gaan bijvoorbeeld een aantal keren op zondag de winkels openen, en we promoten ook het shoppen op afspraak."