Van een verpleegkundige tot een sekswerker: 5 mensen vertellen de nieuwsombudsman hoe het na de coronapiek met hen gaat

Ondanks alles is de schrik in hun gezin nog altijd aanwezig. “We zijn ondertussen bijna 60. Dus ja, we hebben angst dat één iemand ziek wordt. Want als de ene ziek wordt, geldt dat ook voor de andere. We zijn wel minder bang dan een paar weken geleden, omdat we toen een lakse houding merkten van onze omgeving en ook in het ziekenhuis.”



“Onze eigen quarantaineregels zijn intussen ook al versoepeld: we hebben een gulden middenweg gezocht. Slapen doen we nog altijd apart, maar de woonkamer is nu wel voor ons allebei toegankelijk. Dus geen afgebakende zones meer.