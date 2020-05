Hopduvelfeesten in Asse gaan niet door: programma wordt doorgeschoven naar 2021

Er komen dit jaar geen Hopduvelfeesten in Asse. Het is voor de organisatie praktisch onmogelijk om de feesten de volgende weken voor te bereiden en tegelijk de social distancing regels te respecteren. En met de coronacrisis wordt er ook een lagere opkomst verwacht, zegt de organisatie in een persbericht.

Daarom wordt het het huidige programma van de feesten integraal doorgeschoven naar het tweede weekend van september volgend jaar. De volgende Hopduvelfeesten vinden dan plaats op 10, 11 en 12 september 2021.