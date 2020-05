Drie illustratoren over hun werk in coronatijden: van "ongelofelijk boeiend" tot "constant jezelf heruitvinden"

Op Instagram heeft Mouton veel volgers en ze deelt daar op een open manier wat zij al geleerd heeft in haar leven. "Ik ben zelf iemand die soms last heeft van hypochondrie (ervan overtuigd zijn dat je een ernstige ziekte hebt terwijl dat niet het geval is, red.) of angsten en ik ben daarom bezig met mentale weerbaarheid en veerkracht. Aan het begin van de lockdown besefte ik meteen: ik heb weer last van mijn angsten, maar ik heb er in de loop der jaren wel mee leren omgaan. En ik zag dat heel mijn omgeving er plots ook last van had. Ik dacht, ok, ik ben hiervoor getraind. Hoe kan ik mensen het gevoel geven: die lockdown is geen gevangenis, als we nu solidair zijn en als we in onze zetel blijven zitten, komen we er allemaal wel door? Ik vind het mijn taak om erover te praten."