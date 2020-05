Inheemse gemeenschap in Ecuador vlucht naar het Amazonewoud uit angst voor het coronavirus

De Siekopai, een van de inheemse gemeenschappen van Ecuador, maakt zich grote zorgen over haar lot. De gemeenschap, die uit 744 mensen bestaat, telt intussen al 15 besmettingen. Omdat ze bang zijn dat de gemeenschap zou uitsterven, trekken tientallen leden nu het Amazonewoud in: "Het is beter dat we ons isoleren, maar ook dat we onze eigen kennis gebruiken om de ziekte te bestrijden", zegt Justino Piaguaje de leider van de Siekopai.