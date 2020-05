Israëlisch diplomaat reist (mogelijk) onbestraft naar tweede verblijf aan zee

De man heeft diplomatieke onschendbaarheid. Het gerecht kan hem dus moeillijk vervolgen. Door die onschendbaarheid mocht de politie hem zelfs niet terugsturen toen ze hem betrapten. Zelf beweerde hij dat hij de coronamaatregelen in ons land niet kent omdat hij al 2 maanden het nieuws niet volgt en onze taal niet spreekt.

Het gerecht onderzoekt nu wel in hoeverre de man onschendbaar is en of er toch geen proces kan komen. De ambassade van Israël is verrast. Ze kan niet reageren op het incident omdat het parket de naam van de diplomaat niet vrijgeeft. De Israëlische ambassade zegt wel dat al het personeel uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van de coronamaatregelen in ons land.