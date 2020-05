Kajakker Joren eindelijk weer op Brussels kanaal: “Dat doet deugd”

Joren is een getrainde kajakker. Dit jaar doet hij mee met het Europees Kampioenschap in Solkan, Slovenië. “Onze eerste geplande wedstrijd is dat Europees Kampioenschap in augustus. Voorlopig is het nog niet afgelast. En als dat gebeurt, is er niets verloren. Wat we nu trainen, nemen we mee naar volgend jaar.”

Brussel wordt niet meteen geassocieerd met watersporten, en toch is niets minder waar. “We hebben een hele mooie vaart. Onze club bestaat ook al lang, ik denk zo’n 70 jaar. We zijn daar goed gevestigd in Anderlecht, dicht bij het kanaal.” Wie zin krijgt om een keertje mee te varen, kan contact opnemen met de club. “Zeker meisjes en vrouwen, want die zijn een beetje ondervertegenwoordigd bij ons.”