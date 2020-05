"Opgesloten in mijn hoofd en in mijn kot": twee tieners getuigen over de quarantaine in een woonblok

Velen zijn opgelucht nu de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat we opnieuw vier mensen bij ons thuis kunnen ontvangen. De zucht naar meer sociale contacten weerklonk de laatste dagen dan ook steeds luider. Bij die bezoeken is het ook aan te raden als die ontmoeting in de tuin of op een terras kan. Maar een groep mensen zonder tuin of terras lijkt uit de boot te vallen.

Ze wonen vaak in de stad op kleine appartementen. De effecten van de quarantaine wegen extra zwaar, zeker bij kinderen en jongeren die kleine ruimtes met elkaar delen. Twee tienermeisjes getuigen anoniem: "Er is hier geen privacy, echt waar. Je hoort alles. Je doet de hele dag niets. Het is eenzaam". De meisjes komen liever niet herkenbaar in beeld want het onderwerp ligt erg gevoelig.