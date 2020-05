Levensloop Lommel viert Moederdag: “Gratis ontbijtkorven voor de vechters”

Levensloop kan in 2020 niet doorgaan door het coronavirus. Dus ook in Lommel zal in het weekend van 19 en 20 september geen geld worden ingezameld voor de Stichting tegen Kanker. Althans niet op de gebruikelijke manier, want de organisatie zet een heleboel andere initiatieven op poten om toch geld in het laatje te krijgen en kankerpatiënten in de watten te leggen.