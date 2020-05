Maaltijden voor helden: vrijwilligers koken voor zorgverleners

Het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt, daalt flink. Maar het is er nog altijd druk. En dus is het voor zorgverleners niet zo evident om aan een gezonde maaltijd te komen. De vzw Hero Meals - Maaltijden voor Helden - maakt sinds het begin van de quarantaineperiode eten klaar voor zorgmedewerkers in Brussel en Antwerpen. Ze doen dat met voedseloverschotten en met het enthousiasme van een vijftigtal vrijwilligers. Onze reporter ging kijken in Antwerpen. Bekijk hierboven de reportage.