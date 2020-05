Historicus UGent ontcijfert locatie Magas, middeleeuwse wereldstad: "Belangrijkste archeologische vondst in Kaukasus"

De belangrijkste stad uit de middeleeuwen waarvan u nog nooit hebt gehoord: dat is een mogelijke omschrijving van Magas, de hoofdstad van het machtige koninkrijk Alanië in de Kaukasus. Van de 9e tot de 12e eeuw was het een belangrijke schakel in de Zijderoute die de Middellandse Zee met het oosten van Azië verbond.

Op zijn hoogtepunt was Magas groter dan steden als Gent, Londen en Venetië op dat moment. Toch is de stad later in de vergetelheid geraakt, of toch minstens de precieze locatie. Tot nu, want historicus John Latham Sprinkle van de Universiteit Gent zegt dat hij heeft ontdekt waar Magas zich ooit bevond.