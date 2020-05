'Magie' in tijden van quarantaine: Daniel "Harry Potter" Radcliffe leest voor uit… Harry Potter!

Begin april werd op initiatief van Rowling gestart met een nieuw onderdeel op website Wizarding World, namelijk "Harry Potter At Home", om vooral kinderen een nuttig alternatief te geven in deze tijden van quarantaine. "Ouders, leerkrachten en hulpverleners doen hun uiterste best om kinderen bezig te houden. Maar tijdens deze lockdown is er ook een beetje magie nodig", klonk het toen.

Die magie is er zeker en vast, nadat aangekondigd werd dat er "een snoepje" volgde voor de websitebezoekers. Niet alleen Daniel Radcliffe, maar ook onder meer David Beckham, Dakota Fanning, Stephen Fry en Eddie Redmayne zullen een hoofdstuk van het eerste deel van de Harry Potter-saga voor hun rekening nemen: