Marc Van Ranst over versoepeling sociaal contact: "Moesten iets doen, maar vier mensen uitnodigen, is het maximale"

De aankondiging van premier Wilmès dat gezinnen vanaf zondag 10 mei (Moederdag) tot vier mensen mogen ontvangen, is een versoepeling van de coronamaatregelen om tegemoet te komen aan de wens van heel wat mensen.

De viroloog Marc Van Ranst legt in "Het Journaal Extra" uit dat een verdere versoepeling zeker niet voor 18 mei is. "Vier mensen ontmoeten is echt het maximale en we doen het met een bang hart. Waar de eerste minister op appelleert, is de burgerzin. Onze bevolking heeft de voorbije weken en maanden met heel wat verantwoordelijkheidszin gereageerd op de coronamaatregelen en daardoor is de curve naar beneden gegaan. Dat is de verdienste van iedereen en dat maakt dat we deze stap durven zetten. Controle is moeilijk, bijna onmogelijk", aldus Van Ranst.