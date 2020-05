Mechelen komt met actieplan om veilig te winkelen

De binnenstad is verdeeld in verschillende zones( geel, oranje en rood), elk met eigen voorschriften en maatregelen.

In een gele zone worden er niet direct problemen verwacht, maar houden stadsdiensten en politie wel de vinger aan de pols. In de oranje zones (voornamelijk de toegangsassen naar het centrum zoals de Katelijnestraat en de Hoogstraat) komt er belijning op straat.

De rode zone is de drukste, met onder meer de Ijzerenleen, de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Bruul. Bij die laatste zullen de voetpaden worden gebruikt om aan te schuiven aan de winkels, het middenstuk is in twee wandelrichtingen verdeeld. Op zaterdagen zijn fietsen er verboden.

Ook in de winkels zelf zullen er strikte maatregelen gelden. Naast belijnen van de wachtrijen zullen de uitbaters ook toezicht moeten voorzien buiten de winkel, tijdens de hele openingsduur.



Ook de gratis Shopping Shuttle zal weer rijden, maar je mag alleen mee als je een mondmasker draagt.