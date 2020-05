Minister Pieter De Crem: "Toelating om vier mensen te bezoeken is niet oncontroleerbaar"

De maatregel van beperkt familiebezoek is volgens De Crem een specifieke maatregel om tegemoet te komen aan een specifieke behoefte in het evolutieve kader van de hele coronacrisis. "We nemen de maatregelen met de Nationale Veiligheidsraad altijd op advies van het expertenpanel."

De overheid rekent ook op de burgerzin van de bevolking. "Volgende maandag stappen we in een nieuwe logica. Het winkelgebeuren gaat van start. We zitten in een voortdurende evaluatie van de cijfers. Dat moet ons de mogelijkheid geven om verder aan de afbouw van de maatregelen te werken, maar niets sluit uit dat er op sommige versoepelingen moet worden teruggekomen."

"Het wordt zondag een koude dag, maar het zal een goede dag zijn voor mensen met een warm hart in ons land", besluit De Crem.

Beluister het gesprek met Pieter De Crem uit "De wereld vandaag" hier: