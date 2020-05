N-VA: "Annuleer de federale aankoop van mondmaskers"

"De overheid is geen groothandelaar, geen expert retail", meent Freilich. "Waarom is België het enige land in Europa dat voor elke burger een mondmasker wil bestellen. Ik denk dat andere landen het beter oplossen door hun burgers zelf mondmaskers te laten kopen. Een regering moet haar burgers ook kunnen verplichten om die aankoop zelf te doen."

Toch wil N-VA geen veto uitspreken. De partij was bovendien ook betrokken bij het overleg over de mondmaskers. Jan Jambon (N-VA) zit als Vlaams minister-president namelijk mee in de veiligheidsraad en fractieleider Peter De Roover (N-VA) zit elke zaterdag samen met de regering in de zogenoemde "superkern". Blaast de partij dan koud en warm tegelijk?

"Nee, we zien gewoon dat er steeds meer dingen mislopen", zegt Freilich. "Er raken steeds meer ministers betrokken bij de aankoop en ook het bestek bijvoorbeeld wordt voortdurend aangepast. Onze vraag is gewoon voortschrijdend inzicht."