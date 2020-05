Nationale Veiligheidsraad zet de deur voor sociale contacten al op een kier op Moederdag

De zucht naar meer sociale contacten weerklonk de laatste dagen steeds luider, en dat is de Nationale Veiligheidsraad niet ontgaan. Premier Sophie Wilmès (MR) kondigde een versoepeling aan vanaf 10 mei, op Moederdag. "Vanaf 10 mei zal elk gezin tot vier mensen mogen ontvangen", aldus Wilmès. Het moet telkens over dezelfde mensen gaan en die mensen zullen ook niet bij een ander gezin mogen langsgaan.

Bij die bezoeken moet je ook 1,5 meter afstand houden en het is ook aan te raden als die ontmoeting in de tuin of op een terras kan. Als er één gezinslid ziek is, kan het bezoek niet. "Wij rekenen op uw burgerzin en uw verantwoordelijkheidszin", voegt de premier eraan toe.

"Iemand gaan bezoeken die u dierbaar is, zien we als een essentiële verplaatsing", zegt ze. "U mag gaan waar u wilt, maar uiteraard niet voor een daguitstapje." Controle is "zeer, zeer moeilijk", beseft ook Wilmès. "Maar het respect voor de regels is belangrijk als we willen vermijden dat we terug moeten keren op onze stappen. We zullen niet aarzelen om dat te doen als dat nodig is."