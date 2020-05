NMBS dreigt boete tot 400.000 euro te moeten betalen na mogelijke blootstelling werknemers aan kankerverwekkende stof

Chroom is een metaal dat in meerdere vormen bestaat. Zo zit het onschadelijke chroom-3 in voeding en allerlei natuurlijke mineralen. Chroom-6, de bewuste variant, was vroeger populair om haar roestwerende eigenschap. Ze werd verwerkt in grondverf die onder andere op oude legervoertuigen én treinstellen is aangebracht. In vaste vorm is ook chroom-6 ongevaarlijk, maar als stof kan het verschillende soorten kanker veroorzaken. Het kan ook huidreacties en allergieën uitlokken.