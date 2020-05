Prins Laurent reageert na besmetting in zijn gezin: "De natuur verzet zich, we zullen ons gedrag moeten aanpassen"

De prins (56) deelt zijn ervaringen om anderen te waarschuwen en eventueel te helpen. Laurent zegt dat iemand van zijn gezin heel moe bleek en later positief testte. Hij of zij stelt het nu beter. Laurent laat daarbij in het midden of het over zichzelf gaat, over prinses Claire of een van de kinderen Louise, Nicolas of Aymeric.



Hij benadrukt dat hij de adviezen van virologen als Marc Van Ranst nauwgezet opvolgt. Laurent werd in 2014 nog in een kunstmatige coma gehouden om te herstellen van een longontsteking. De prins laat weten dat hij niet bang is. "Als u moet doodgaan, moet u doodgaan", klinkt het in alle nuchterheid.



Zijn gezin stelt het voorts goed en komt enkel buiten om te sporten. "De kinderen studeren thuis via de computer", zegt Laurent nog. Hij ziet het virus als een soort noodkreet van de natuur. "De natuur zegt "stop" en verzet zich, want wij luisteren niet. We zullen ons gedrag moeten aanpassen", besluit hij.