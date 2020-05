Ook Nederland versoepelt de coronamaatregelen: vanaf 11 mei kappers aan de slag en vanaf 1 juni horeca beperkt open

"We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstandig gedraagt”, waarschuwt de premier. De regering zal volgens Rutte na iedere versoepeling kijken of het coronavirus weer opflakkert. Ze gaat "zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord" te werk. "Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf."

Daarom blijft het belangrijk om verschillende voorschriften te behouden, voegt zorgminister Hugo de Jonge toe. Zo moeten mensen thuisblijven bij klachten. Hij streeft ernaar om vanaf 1 juni iedereen met coronaklachten op het virus te testen. Als iemand besmet blijkt, is het "cruciaal" dat er contactonderzoek komt. Wie besmet is, moet ook veertien dagen in quarantaine.