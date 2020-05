Coronabedevaarten in Oostakker-Lourdes: "Zelf kaarsen kopen kan niet, alleen bidden wel"

In crisistijden kan het geloof voor sommige mensen een echte steun betekenen. Dat beseffen ze ook bij het bisdom Gent. "Grote bedevaarten in groep zijn uiteraard niet toegelaten, we volgen de veiligheidsmaatregelen strikt op. Maar mensen die alleen komen, of in gezinsverband, blijven zeker welkom. Het is uiteraard de bedoeling dat ze afstand houden. Een overrompeling is het zeker niet, maar er blijven wel mensen komen", vertelt Peter Malfliet van het bisdom Gent. "Het winkeltje waar mensen kaarsen kunnen kopen, is uiteraard gesloten zoals alle andere winkels. Een online kaars bestellen kan wel." Eeder besliste het bisdom al om internationale bedevaarten, bijvoorbeeld in Lourdes in Frankrijk, voorlopig niet te laten doorgaan.