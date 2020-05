Oostendse burgemeester Bart Tommelein: "Ik ga tweedeverblijvers niet kunnen tegenhouden"

Tommelein had er samen met de andere kustburgemeesters op aangedrongen dat tweedeverblijvers al vanaf 18 mei konden terugkeren. Hij is ontgoocheld dat dat nu niet kan: “We zitten nu in een fase waarin men mag komen sporten naar de kust, surfen, zeilen, men mag aan de boot komen werken, men mag komen golfen, wandelen, men mag de familie bezoeken, maar je mag nog altijd niet naar je eigen eigendom. Dat vind ik bijzonder jammer.”

Volgens Tommelein zal de lokale politie onmogelijk kunnen controleren of er mensen zijn die terugkeren naar hun tweede verblijf: “Wij kunnen het op dit moment niet controleren als mensen Oostende binnenrijden en we vragen waar ze naartoe gaan, want er zijn nu voldoende redenen om binnen te komen.”

Dezelfde teneur klinkt bij andere kustburgemeesters. Burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery: “Van zodra mensen vrij op bezoek kunnen komen bij elkaar, wordt het onmogelijk om daar de tweedeverblijvers nog uit te pikken." Ook burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene betwijfelt of de politie het allemaal nog kan bolwerken. " Ik ga mijn diensten niet vragen het onmogelijke te doen. De focus van onze politiediensten zal eerder liggen op het controleren van social distancing en samenscholingen."