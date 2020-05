Opgelet! Contactopsporing bij coronabesmetting gebeurt alleen met dit telefoonnummer

Mondmaskers, testen en 'contactopsporing'. Het zijn de belangrijkste pijlers om ons te helpen bij de versoepeling van de coronamaatregelen. De contactopsporing start maandag 11 mei. Mensen die positief testen krijgen dan telefoon met de vraag met wie we in de afgelopen dagen contact hebben gehad. Of je zal de melding krijgen dat je zelf in contact kwam met een besmette persoon, zonder dat wordt aangegeven wie precies.

Wat als je contact hebt met besmet persoon?

Blijkt dat je in nauw contact bent geweest met een besmette persoon (langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter, of in een gesloten omgeving)? Dan zal je je gedrag moeten aanpassen, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Dan moet je twee weken in thuisisolatie gaan en twee keer per dag je temperatuur meten."

Je mag enkel je huis verlaten voor essentiële verplaatsingen. "Buiten gaan mag nog om eten te kopen of naar de apotheek te gaan, maar dan moet je overal een mondmasker dragen en uiteraard alle andere hygiënemaatregelen naleven." Ook zal je dan weer moeten thuiswerken. "Daarvoor krijg je een quarantaineattest. Dat toont aan dat je fysiek niet naar je werk kan gaan. Het zal in eerste instantie je huisarts zijn die dat attest aflevert." Als je niet kan thuiswerken, dan zal je op tijdelijke werkloosheid worden gezet, of in het geval van zelfstandigen op een overbruggingskrediet. Dan zal je inkomen wel lager liggen.

Hoe herken je coronaopsporing?

In deze coronatijden zijn fraudeurs heel creatief met hun pogingen tot oplichting. Hoe kan je echte oproepen onderscheiden van frauduleuze telefoontjes? Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn er een aantal dingen waar je op kan letten.

Kijk naar het telefoonnummer dat je opbelt

De coronaopsporingslijn gebruikt altijd hetzelfde vaste nummer: 02 214 19 19. Als je dus opgebeld wordt door dat nummer, dan mag je er zeker van zijn dat het om officiële speurders gaat. Je kan ook SMS-berichten ontvangen, die komen van het nummer 8811.

Je kan best beide nummer nu al in je telefoon opslaan onder de naam 'corona-opsporing'. Dan herken je het nummer meteen wanneer je opgebeld zou worden.

Persoonlijke gegevens gekend

Als je positief test en wordt opgebeld om te vragen met wie je allemaal contact hebt gehad, dan zal de persoon aan de andere kant van de lijn al bepaalde informatie over je hebben. "De telefonist heeft van je huisarts je naam, telefoonnummer en je geboortedatum. Het telefoontje zal ook kort na de test gebeuren."

Geen vragen over financiële gegevens

Je kan ook veel afleiden uit de vragen die gesteld worden. "We zullen nooit vragen naar iemand zijn bankgegevens of tijdstippen waarop hij wel of niet thuis is. Vind je de vragen raar en herken je het telefoonnummer niet, hang dan gewoon op."