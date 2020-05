Coronacrisis brengt Europees asielbeleid van voorbije 20 jaar in gevaar

De COVID-19 pandemie zal haar sporen achterlaten in onze samenleving. De manier waarop we met asielzoekers omgaan zal hierin geen uitzondering zijn. Gezondheidscontroles voor nieuwkomers worden vermoedelijk de nieuwe norm. Dat kan gaan van verplichte vaccinaties, gezondheidsonderzoeken en -controles, mogelijk zelfs standaardquarantaines. Met goede wil zullen ze de veiligheid van zowel de nieuwkomers als de rest van de samenleving waarborgen. Maar laten we ervoor zorgen dat gezondheidsoverwegingen voor sommige lidstaten niet het voorwendsel worden om helemaal niet voor asielzoekers te zorgen.

Het gebrek aan solidariteit van sommige lidstaten en de ongelijke verdeling van asielzoekers over de EU zijn al vele jaren centrale uitdagingen. Enkele EU-lidstaten gebruiken de COVID-19-pandemie nu als argument om het recht op asiel blijvend te verzwakken. In maart 2020 kondigde Hongarije een "onbepaalde" inreisstop voor migranten aan op basis van het argument dat er "een duidelijk verband zou zijn tussen illegale migratie en de uitbraak van het coronavirus". Hongarije is een extreem geval, maar de instanties die belast zijn met de asielprocedures zijn momenteel in een hele reeks staten gesloten.

Meer dan 38.000 migranten bevinden zich momenteel in overvolle vluchtelingenkampen op Griekse eilanden. Ze zijn niet in staat om zichzelf te isoleren of afstand te houden. Een groep van zeven lidstaten, waaronder Duitsland en Frankrijk, heeft 1.600 kwetsbare migranten, voornamelijk kinderen, opgenomen. Te weinig om de kampen leeg te halen en het risico voor de andere migranten te verminderen.

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.