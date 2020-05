Oprichter van legendarische popgroep Kraftwerk Florian Schneider-Esleben overleden

Eén van de oprichters van de legendarische Duitse popgroep Kraftwerk is overleden. Florian Schneider-Esleben werd 73 en stierf aan de gevolgen van kanker. Kraftwerk was een pionier in de elektronische popmuziek en een inspiratiebron voor later opgekomen muziekstromingen als electropop en techno. De groep was ook bekend om de stijve, onbeweeglijke houding van de bandleden tijdens hun optredens.