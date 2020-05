Oproep Mieke Vogels (Groen): "Laat gezonde grootouders hun kleinkinderen opvangen"

Mieke Vogels is zelf 66 een heeft 5 kleinkinderen. "Ik ben hun bomma en vind het allemaal heel onwezenlijk. Mijn jongste kleinkind is 4 en begrijpt niet waarom we geen stuk taart komen eten voor haar verjaardag. Dan breekt mijn hart", zegt ze op Radio 2 Antwerpen.

"Grootouders worden inderdaad tot de risicogroep gerekend. Maar er is intussen wel wat nieuwe informatie naar boven gekomen", vindt Vogels. "Die kleine snotneuzen blijken niet de grote verspreiders van het virus. Bovendien zien we dat de mensen die overlijden aan corona vaak al achterliggende kwalen hebben. Dan spreken we niet alleen over 65-plussers maar ook over vijftigers."