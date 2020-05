Parkeren in Oudenaarde blijft gratis om lokale handel te steunen, ook elders aanpassingen 

“We zien dat onze lokale winkeliers het enorm moeilijk hebben en al heel wat centen zijn verloren. We nemen al verschillende maatregelen om ze te steunen. Zo hebben we bijvoorbeeld een belasting geschrapt. Nu beslissen we ook om geen parkeergeld te vragen. Zo hopen we dat klanten toch net iets sneller de weg naar de lokale handelaar zullen vinden”, zegt schepen Peter Simoens (Open VLD). Oudenaarde laat als enige stad in Oost-Vlaanderen het parkeergeld helemaal los. Elders gebeuren er kleinere tegemoetkomingen.