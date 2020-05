Verpleegkundige Pieter-Jan over situatie psychiatrisch ziekenhuis in Rekem: "Patiënten worden agressiever"

Pieter-Jan Stevens uit Bilzen is verpleegkundige op de ouderenafdeling van het OPZC in Rekem. Hij vangt er mensen op met dementie die thuis of in hun woonzorgcentrum ongepast gedrag of agressie vertonen. “We proberen hier terug aanvaardbaar gedrag op te wekken door middel van medicatie of therapie,” zegt hij.