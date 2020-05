Pfizer-vestiging in Puurs geselecteerd voor productie van een potentieel corona-vaccin

Pfizer heeft vorige week de eerste vrijwilligers een vaccin toegediend. In hun labo in de Verenigde Staten zijn gisteren de eerste klinische tests uitgevoerd.

Tussen de eerste studies en de testen liggen amper vier maanden. In afwachting van een vaccin dat wordt goedgekeurd, bereidt Pfizer al volop de productie voor. Die zal gebeuren in de Verenigde Staten maar dus ook in de vestiging in Puurs. Het farmaceutisch bedrijf hoopt dat het dit jaar al miljoenen vaccindossissen kan leveren. Volgend jaar zou het gaan om honderden miljoenen.



"We zijn ontzettend trots dat Pfizer Puurs een belangrijke rol kan spelen in de wereldwijde productie van een potentieel COVID-19 vaccin als antwoord op deze pandemie" zegt Luc Van Steenwinkel, de topman van Pfizer Puurs. "Dit is een erkenning voor de troeven van wereldniveau in Puurs, en voor de kennis en ervaring van onze bijna 3.000 werknemers."