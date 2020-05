PLAN B aflevering #27: "Als we in eigen land op vakantie moeten gaan, hoe welkom zijn we dan in Wallonië?" 

'Wallonie, terre de acceuil' staat op de borden langs de snelweg, wanneer je het Waalse gewest binnenrijdt. En de Walen nemen die slogan in coronatijden letterlijk. Ze maken zich op voor de toeristen die tijdens de zomermaanden -misschien noodgedwongen- zouden kiezen voor een vakantieperiode in Wallonië. De toeristische sector in het Waalse sector is trouwens niet te onderschatten en vergelijkbaar qua werkgelenheid met de bouwsector. En de meest populaire attractie (trouwens voor heel België) is het dierenpark Pairi Daiza. Maar is de Waalse toeristische sector klaar om een eventuele toevloed van journalisten te ontvangen? Dat vroeg Ivan De Vadder aan Alain Gerlache (RTBF).