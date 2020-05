Plastic is een fantastische uitvinding: het is sterk, flexibel, goedkoop, superlicht en het gaat jarenlang mee. Er is maar 1 klein probleempje…we maken er de verkeerde dingen mee: dingen die we maar 1 keer gebruiken en dan meteen weggooien. VRT-journaliste Pascale Mertens verdiepte zich in het plastic-probleem en legt ons uit hoe we iets aan de plasticberg kunnen doen.