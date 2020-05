Politie betrapt al voor derde keer feestvierders op zelfde appartement in Turnhout

Op 8 april werden de feestvierders in het appartement in Turnhout voor de eerste keer betrapt. De bewoner had een aantal vrienden uitgenodigd voor een feestje met muziek en drank. De politie deelde toen 8 boetes uit van 250 euro.

Met weinig effect, zo blijkt, want een week later was het opnieuw prijs. Toen hadden de gasten zich verstopt in een kast toen de politie binnenviel. De feestvierders zijn hardleers, want ook deze week moest de politie ter plaatse komen om een feestje stil te leggen. "De bewoner werd zelfs boos en het is ontaard in een scheldpartij", zegt Rudy Remijsen van de politie. "We kunnen de man natuurlijk moeilijk uit zijn woonst zetten en het appartement verzegelen, maar ik hoop wel dat het parket deze zaak niet zomaar zal laten passeren, en dat er een zware boete volgt."

In totaal kregen vijf aanwezigen die al eerder betrapt werden een proces-verbaal. Ze zullen mogelijk voor de rechtbank moeten verschijnen.