Premier Wilmès: "Het wordt puzzelen met de nieuwe bezoekregel, maar het is beter dan niets"

"Het wordt puzzelen en het zal tot frustraties leiden, maar op een bepaald moment moet je een lijn trekken, vandaar dat we een maximum van vier bezoekers toegelaten is", zegt Wilmès. "Dat is beter dan niets. Er zijn ook andere mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld gaan wandelen met een of twee vrienden, maar je moet afstand houden, dat is de belangrijkste regel. We bevinden ons in een uitzonderlijke situatie en wat we geprobeerd hebben is hoop te geven aan de mensen."