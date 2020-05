Nooddecreet goedgekeurd: schooljaar mag doorlopen tot 7 juli voor deliberaties en proclamaties

Inschrijvingen voor het volgende schooljaar kunnen voorlopig niet fysiek doorgaan, de mogelijkheid is er nu om dat digitaal te doen, via e-mail en ook met een foto van een handtekening. Voor het buitengewoon onderwijs kun je inschrijven met een voorlopig verslag.

Voor het volwassenenonderwijs maakt het nooddecreet het nu mogelijk om volledig op afstandsonderwijs over te schakelen. Volgens de huidige regelgeving kan dat niet (onderwijs vindt plaats in de klas of deels in de klas en deels vanop afstand).