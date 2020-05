Spoedverpleegkundige Maarten van Tongerse Vesaliusziekenhuis belandde zelf op Covid19 afdeling. "Ik besef nu nog meer wat patiënten doormaken"

Uiteindelijk bleef Maarten maar vier dagen op de corona-afdeling. "Omdat ik de ziekte zelf intussen goed ken, kon ik mezelf zeer goed opvolgen thuis. En zo kwam er ook weer een plaats vrij op de afdeling". Voor de eigen familie bleef het nog even zwaar omdat hij ook thuis in afzondering moest. Maarten is blij dat hij opnieuw aan de slag is in het ziekenhuis. Voor hem zijn de patiënten die soms wekenlang op zijn afdeling blijven liggen, intussen echte helden.