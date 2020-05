Stadstheater van Hasselt en Genk plant opnieuw echte voorstellingen

"Vanaf de zomer hopen wij toestemming te krijgen van de federale overheid om weer live theater te maken voor een publiek", vertelt Stijn Devillé van Het Nieuwstedelijk. "Dat gaan we in de openlucht doen. We zullen ook rekening houden met alle preventiemaatregelen. Zo zal het publiek op 1,5 meter van elkaar zitten, zullen ze mondmaskers moeten dragen en zal er handgel zijn. Ook de acteurs zullen op de social distancing moeten letten, maar in de openlucht zou dat geen groot probleem mogen zijn. We gaan ook spelen voor een kleiner publiek."