Studente bakte al 7.000 wafels en koekjes voor zorgkundigen: "Het begon met eieren en restjes bloem van de buren"

Tine is laatstejaarsstudente Hotelmanagement aan de AP Hogeschool in Antwerpen. Haar stage werd vroegtijdig stopgezet en ze kwam thuis te zitten zonder werk en zonder lessen. Maar stilzitten is niks voor haar. "Ik heb dan een oproep gedaan op Facebook naar mensen in de buurt, om eieren van de kippen in de tuin en restjes bloem naar mij te brengen. Dan zou ik er wafels en koekjes mee bakken voor onze helden in de zorg." Ook de postbode kreeg er geregeld enkele mee.