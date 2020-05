Tax-on-web en mypension.be niet of moeilijk bereikbaar

Hoe lang het probleem kan duren, weten ze bij de bevoegde overheidsdiest nog niet. "We werken voortdurend aan het verhogen van onze capaciteit", zo zegt Laurence Mortier. Het probleem is de toegang, omdat je via die eBox moet gaan. "Eens je bijvoorbeeld op Tax-on-Web bent geraakt, kan je de aangifte wel al invullen", vult Francis Adyns, de woordvoerder van Financiën, aan. "Maar we begrijpen dat het vervelend is, net nu gisteren het systeem voor de elektronische aangiftes online is gegaan."