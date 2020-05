President Trump wil corona-werkgroep vervangen: "Kijken naar andere zaken nu om de economie te herlanceren"

"We kijken nu een beetje naar andere zaken, zoals veiligheid en het heropenen van de economie en we zullen allicht een andere groep oprichten om dat te doen", zo verklaarde Trump bij een bezoek aan een fabriek in Arizona waar mondmaskers worden gemaakt.

Met meer dan 71.000 overlijdens torsen de VS wereldwijd de zwaarste dodentol en het aantal besmettingen blijft in bepaalde delen van het land toenemen. Maar volgens Trump kan de lockdown niet blijven aanslepen. Hij moedigt de staten aan om het economische leven te hervatten, met respect voor de afstandsregels. Ongerustheid over een gebrek aan testmateriaal en contactopsporing legt hij naast zich neer.