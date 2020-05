Virtuele Van Eyck tentoonstelling al 800.000 keer bekeken: “Van Eyck trok alle andere virtuele rondleidingen op gang”

Het is vandaag de laatste dag dat Toerisme Vlaanderen een virtuele rondleiding in een Vlaams museum laat zien. Dat doen ze via het project “Stay At Home Museum”. Het project begon met een Oost-Vlaamse klepper: de Van Eyck tentoonstelling in het MSK. In totaal werd die tentoonstelling meer dan 800.000 keer bekeken. “Het is toch een van de hoogtepunten”, klinkt het. “Stay At Home Museum” kwam er als alternatief op de sluiting van de musea door de coronacrisis.