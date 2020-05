VRT NWS lanceert interactieve onlineles rond artificiële intelligentie

Over artificiële intelligentie bracht VRT NWS in oktober al een EDUbox uit, een educatief concept om jongeren te laten kennismaken met een belangrijk maatschappelijk thema. Dit kant-en-klaarlespakket is gemaakt om in groep te gebruiken in de klas. Nu dit door het coronavirus voorlopig niet meer mogelijk is, werd deze EDUbox vertaald naar een interactieve onlineles.

In deze les treedt onze eigen AI-expert Tom Van de Weghe uitzonderlijk op als leerkracht en dompelt de leerlingen onder in de wondere wereld van artificiële intelligentie. Want wat is AI nu precies? Wat kan het en wat niet? De verschillende vormen van AI komen aan bod, net zoals een korte ontstaansgeschiedenis en tal van voorbeelden. Leerlingen kunnen nadien zelf spelenderwijs aan de slag om AI uit te proberen en de verschillende technieken te vergelijken.

De les, die jongeren individueel van thuis uit kunnen volgen, bestaat uit stukjes theorie, video’s, reportages en interactieve quizvragen. De leerling volgt zijn eigen tempo, beantwoordt vragen en zoekt dingen online op.

Benieuwd geworden? Je kan de interactieve les volgen op deze pagina.

